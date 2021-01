Zoff: «Se fossi in Gattuso non mi fiderei dalla Juve vista contro l’Inter»

Dica la verità, Zoff: ma la Supercoppa ce l’ha un valore o gli viene riconosciuto, semmai, soltanto in caso di sconfitta?

Insomma, se lei fosse Gattuso della Vecchia Signora non si fiderebbe…

“Appunto! E penso che non lo faccia, che ignori il particolare di domenica scorsa. Io in novanta minuti un po’€™ strani non riesco a cogliere segnali di disfatta. Certo, non è andata come chiunque si aspettava. Ma è stata una serata. Abbiamo idea di chi giochi nella Juventus, non stiamo neanche qui a ripetere la formazione e la panchina”.