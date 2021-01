Zazzaroni: «Lotito come Renzi», ma preoccupa di più chi ha cambiato idea

Ben 6 presidenti hanno cambiato idea ieri dopo la prima votazione e riconfermato Dal Pino alla guida della Lega, la domanda è: “chissà cosa gli sarà stato offerto””

«Lotito come Renzi», scrive oggi Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport a proposito delle votazioni che hanno portato ieri alla rielezione di Dal Pino come presidente della Lega calcio.

Al presidente della Lazio infatti è stato assegnato il ruolo di “rompicalcio” per la sua avversione ad una “governance misto-fondo” eppure la sua ostilità è sempre stata manifesta. Molto peggio, secondo Zazzaroni coloro che invece hanno cambiato bandiera. Perché, se nella prima votazione di ieri erano usciti solo 10 voti per Dal Pino con 8 schede bianche e due annullate, dopo la discesa in campo dei “costruttori”, si è arrivati a 14 voci e alla rielezione.

A questo punto si domanda Zazzaroni

“chissà cosa gli sarà stato offerto”