Verdoliva (Asl Napoli 1): “Quarantena Empoli, abbiamo solo applicato il protocollo”

Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Asl Napoli 1, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo in seguito alla decisione di tenere in quarantena alcuni giocatori dell’Empoli e l’allenatore Dionisi.

In merito alla messa in quarantena dei contatti stretti del caso positivo COVID-19 che ha riguardato nella giornata di ieri alcuni professionisti della Società Empoli FC evidenzio che il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 1 Centro non ha fatto altro che applicare il protocollo sanitario previsto dalla circolare del Ministero della Salute n° 32850 del 12. 10. 2020; azione che condivido e sottoscrivo.