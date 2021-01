Un ragazzino scrive a Lukaku per condividere i suoi problemi di discriminazione, Romelu risponde

La Gazzetta dello Sport racconta oggi di un gol che Lukaku e l’Inter hanno messo a segno lontano dai campi di calcio grazie all’assist di Angelo Palmisano Svetomir, un ragazzo di 13 anni bulgaro che da 4 anni è stato adottato da una famiglia di Alberobello.

Grande tifoso nerazzurro e di Romelu Lukaku, Angelo ha però qualche problema di adattamento a causa di alcuni episodi di discriminazione, il padre gli racconta di quando Lukaku fu vittima dei buu razzisti a Cagliari. Angelo non lo dimentica più e quando la scuola, la Secondaria di I Grado «I.C. Morea – Tinelli», fa partire un concorso dal titolo «Io ringraziare desidero» con l’idea che i ragazzi abbraccino virtualmente una persona, magari anche famosa, per dirle grazie spiegandone il motivo, Angelo vuole abbracciare Lukaku.

Si mette al computer e scrive a Romelu: «Anche io sono di origine straniera e capisco come ci si sente in un paese diverso. Invito a tutti a pensare che fra nero o bianco non c’e nessuna differenza. A me piace molto il calcio però con il razzismo no». E ancora, in un passaggio successivo: «Forse grazie anche ai tuoi messaggi e alle tue idee qualche ragazzo del mio paese non insulterà più i ragazzi stranieri come me».