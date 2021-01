TMW: Milik rinnova col Napoli, poi andrà in prestito con obbligo al Marsiglia

“Stiamo lavorando su diversi fronti per Milik. Proviamo ad andare avanti, ci sono diverse opzioni al momento”

Sono state le parole direttore sportivo dell’Olympique Marsiglia, PabloLongoria, durante la conferenza stampa di presentazione di Lirola.

Ed effettivamente dovrebbe essere questione di giorni per sciogliere definitivamente il nodo sul futuro di Milik. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb infatti l’accordo prevederebbe prima la firma del rinnovo dell’attaccante polacco con il Napoli e poi la sua cessione al Marsiglia

L’ultima proposta formale sul tavolo di De Laurentiis e Chiavelli è di 7 milioni di euro più bonus consistenti. Una proposta che il Napoli sta pensando ora di accettare. Formalmente i prossimi passaggi, qualora nei prossimi giorni le parti dovessero trovarsi d’accordo, dovranno essere questi: Milik dovrà rinnovare il contratto per due anni col Napoli, visto che l’accordo è in scadenza nel giugno 2021. Dopo la firma, formale, Milik potrà trasferirsi in prestito con obbligo di riscatto alla prima presenza al Marsiglia. Cifre e dettagli tutti sul tavolo, il polacco ha detto sì a Longoria e AVB. Adesso l’ultima risposta da dare è di De Laurentiis.