Milik, il ds del Marsiglia non si sbilancia ma Villas-Boas sì: “La trattativa è avviata”

L’allenatore dell’OM ammette la trattativa col Napoli per il polacco, ma il ds Longoria è più cauto: “Lavoriamo a diverse opzioni”

Pablo Longoria, direttore sportivo dell’Olympique Marsiglia, ha parlato della trattativa per Arkadiusz Milik durante la conferenza stampa di presentazione di Lirola.

È una finestra di mercato difficile e breve per tutti, per cui bisogna fare le cose con intelligenza, senza fretta. Serve freddezza nelle trattative. Milik? Stiamo lavorando su diversi fronti per l’attaccante. Proviamo ad andare avanti, ci sono diverse opzioni al momento.