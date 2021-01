Stampa: attesa oggi la sentenza per Piazza San Carlo. Appendino rischia

Per lei chiesta una condanna a 1 anno e 8 mesi che potrebbe pesare sul futuro politico anche se ha già annunciato di non volersi ricandidare a sindaca

È prevista per oggi, come ricorda La Stampa, la sentenza per i fatti accaduti a Piazza San Carlo a Torino per la finale di Champions Real Madrid-Juve della sera del 3 giungo 2017, che causarono 1.690 feriti e 2 morti. Sul banco degli imputati chi organizzò l’evento, tra cui anche Chiara Appendino per cui il procuratore Pacileo ha chiesto una condanna ad 1 anno e 8 mesi

Un’eventuale condanna potrebbe pesare sul futuro politico di Appendino che, per quanto abbia già annunciato di non volersi ricandidare a sindaca

Per l’accusa infatti le cause del disastro sono da ricercare nelle pericolose modalità con cui la manifestazione era stata programmata

«L’impressione è che ogni imputato abbia interpretato il suo ruolo in maniera burocratica e che sia mancato il coordinamento tra i soggetti che dovevano intervenire» aveva detto il procuratore aggiunto Vincenzo Pacileo.

La difesa invece ha sottolineato l’importanza della divisione dei compiti e il fatto che un sindaco non possa spingersi al di fuori delle proprie competenze

Sottolineando sino a dove può spingersi un sindaco, quali sono i suoi ambiti e quali, invece, gli aspetti che competono ai dirigenti nella parte amministrativa, di emanazione degli atti, di rilascio di autorizzazioni e concessioni. «Per quanto riguarda quest’ultimo punto – dicono – questa separazione teneva già fuori Appendino da tutta una serie di responsabilità».