Sole 24 Ore: 13 milioni di italiani hanno un titolo di studio equivalente alla terza media

Rappresentano il 39% del totale dei 25-64enni. Più di un adulto su due «è potenzialmente bisognoso di riqualificazione»

In Italia ci sono quasi 13 milioni di adulti con un livello di istruzione basso (equivalente alla terza media), il 39% del totale dei 25-64enni (circa 33 milioni di persone). Sono il 20 della popolazione adulta europea con un basso livello di istruzione (circa 66 milioni di individui totali). Più di un adulto su due (circa il 53-59% dei 25-64enni) è «potenzialmente bisognoso di riqualificazione» per via di competenze “obsolete”, o che a breve lo diventeranno, a causa dell’innovazione e del cambiamento tecnologico in atto nel mondo del lavoro, oppure perché, nonostante la laurea, possiedono scarse capacità digitali, di alfabetizzazione e di calcolo. Sono dati riportati dal Sole 24 Ore.

Tra i 16 e i 65 anni, gli italiani con livelli molto bassi di istruzione sono poco meno di 11 milioni. Si tratta di cittadini che riescono, con difficoltà, a leggere testi brevi su argomenti familiari e a individuare informazioni specifiche, e, soprattutto, non sono in grado di associare testo e informazioni. Quasi un terzo (31,8%) di questi circa 11 milioni di persone ha un’età compresa tra i 55 e i 65 anni. Più del 60% si concentrano nelle regioni del Sud e del Nord-Ovest.