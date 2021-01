Sky: Il trasferimento di Milik è bloccato da una “una questione di principio”

Milik è nella stessa situazione di quest’estate con la Roma, il suo trasferimento al Marsiglia è fermo per le pendenze che ha ancora con il Napoli

Mentre il Napoli si prepara a scendere in campo contro la Juve per giocarsi la finale di Supercoppa, a Sky Sport si ricorda Arkadius Milik, oramai completamente fuori dal progetto azzurro, ma di fatto grande artefice di questa finale perché era suo l’ultimo rigore che portò la vittoria in coppa Italia al Napoli.

In queste ore tiene banco la trattativa per il suo trasferimento al Marsiglia che però al momento appare bloccato

“Il trasferimentotra le due società è praticamente definito, ma Milik deve prima rinnovare col Napoli. Il tutto è fermo per le pendenze che l’attaccante ha con la società azzurra. C’è speranza che si possano risolvere, ma finché non succede. Quest’estate Milik era già ad un passo dalla Roma ma alla fine non è andato per “una questione di principio”, perché le multe che gli erano state inflitte hanno bloccato la trattativa. Il polacco non voleva pagare quelle multe che De Laurentiis le voleva. Siamo nella stessa situazione di 6 mesi fa, ma sono cambiate le condizioni accessorie per Milik che adesso vede l’Europeo all’orizzonte”