Sky: con l’Empoli torna Diego Demme per recuperare equilibrio

Diego Demme sarà tra gli undici che Gennaro Gattuso schiererà domani pomeriggio per la sfida di Coppa Italia con l’Empoli. Lo riporta Sky Sport, attraverso le parole di Massimo Ugolini.

Partita importante per Diego Demme, per recuperare dall’infortunio alla schiena e recuperare un ruolo centrale per Gattuso. Era stato chiesto dall’allenatore per dare equilibrio in mezzo al campo, con lui il Napoli ripartì. In 4 delle 5 sconfitte in campionato non è mai sceso in campo. Il suo ritorno sarà importantissimo per recuperare equilibrio tattico.