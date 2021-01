Setti (Verona): “Zaccagni? Ne stiamo parlando col Napoli, ma non faremo nulla fino a giugno”

Il presidente del club scaligero a Radio Kiss Kiss Napoli: “Il calciatore interessa molto agli azzurri. A gennaio non si muove da Verona”.

Il presidente del Verona, Maurizio Setti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli in merito a Zaccagni, calciatore seguito dal Napoli sul mercato. Il suo agente, qualche giorno fa, ha dichiarato che il club partenopeo non lo aveva prenotato. Che erano tutte voci false. E che comunque non si sarebbe mosso fino all’estate, cosa che conferma Setti.

“Ne stiamo parlando con il Napoli. Il calciatore interessa molto agli azzurri ma non faremo nulla fino a giugno. A gennaio non si muove da Verona”.