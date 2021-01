Repubblica: Gattuso chiede chiarezza sui progetti a De Laurentiis prima di firmare il rinnovo

Il tecnico sa che arriverà un periodo di vacche magre e non teme d’affrontarlo ma non vuole sposare un progetto avvolto dai dubbi

Nonostante la grande vittoria contro il Cagliari e il quarto posto in classifica nonostante le assenze importanti di Mertens e Osimhen, non mancano le critiche, immotivate, secondo Repubblica, alla guida di Gattuso. Anche questo potrebbe essere uno dei motivi per cui il tecnico azzurro ha preso ancora tempo prima di firmare il rinnovo con la società.

Sono passati ben 66 giorni, conta Repubblica, da quando De Laurentiis e Gattuso si sono stretti la mano a Castel Volturno per sancire la riconferma del tecnico fino al 2023 con un’opzione per un altro anno ancora.

Da allora però la firma si è fatta intendere invano, anche se le parti sono d’accordo su clausole rescissorie (a cui il presidente ha rinunciato), ingaggio e diritti d’immagine. Ma Ringhio si è preso un altro po’ di tempo, prima di legarsi al club a lunga scadenza e sposare un progetto avvolto dai dubbi

Gattuso ha sempre spiegato di aver bisogno di sentirsi parte di un progetto e per questo rescisse il suo contratto con il Milan. Il rischio è che questo potrebbe ripetersi anche a Napoli dove

le ambizioni dell’ambiente rischiano di cozzare presto con la necessità del club azzurro di tagliare di 40-50 milioni l’attuale monte ingaggi, nel post Covid Arriverà un periodo di vacche magre e Gattuso non teme d’affrontarlo, a patto però che venga fatta pubblicamente chiarezza su progetti e obiettivi. Presto ne riparlerà con De Laurentiis, poi firmerà.