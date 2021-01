Petagna: «Se eravamo impauriti? Può essere, da fuori si vedeva meglio. Domani rivedremo la partita»

A Rai Sport: “Abbiamo dato tutto. La Juve è una squadra forte. Non dobbiamo demoralizzarci, siamo una squadra forte. Insigne? Dispiace, ma è un campione, il nostro leader, come Mertens e Koulibaly”

Nel post partita di Juventus-Napoli, ai microfoni di Rai Sport, l’attaccante del Napoli Andrea Petagna.

Hai giocato sul dolore, partita vinta sui dettagli dalla Juve.

“E’ stata una partita decisa da episodi. Abbiamo avuto ottime occasioni con Lozano. Insigne ha sbagliato il rigore, può capitare. Siamo tutti molto dispiaciuti. Dobbiamo pensare alla partita di domenica, è ancora tutto in ballo”.

Vi è mancato un po’ di coraggio?

“Mah, forse si vedeva più da fuori, non lo so. Abbiamo dato tutto. La Juve è una squadra forte. Non dobbiamo demoralizzarci, siamo una squadra forte”.