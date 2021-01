Non solo Milik per l’Atletico Madrid: il nuovo obiettivo è Willian José

Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, ha scritto sul proprio profilo Twitter che l’Atletico Madrid sta prendendo in seria considerazione Willian José della Real Sociedad per rinforzare l’attacco, e non solo Milik.

Atlético Madrid are now considering Willian José as serious option. The Brazilian striker is in Atléti radar – no agreement to sign Arkadiusz Milik from Napoli at the moment, Willian José is the new target. ⚪️🔴 #Atleti @MatteMoretto

