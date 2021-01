Mattino: il Napoli ha avvertito la Lega e la Fiorentina che la partita potrebbe slittare al pomeriggio

I risultati dei test effettuati durante la notte si avranno solo questa mattina. Se non arrivassero in tempo ci sarebbe uno spostamento di orario

Ieri la notizia della positività al Covid di Fabian Ruiz. Il Napoli ha trasformato il ritiro in hotel in una «bolla», come da protocollo, scrive il Mattino. Ed ha effettuato nuovi tamponi a mezzanotte, come richiesto dall’Asl. I risultati arriveranno questa mattina, per cui si ragiona su un possibile rinvio del match al pomeriggio, cosa di cui il Napoli ha già informato sia la Lega che la squadra avversaria.

“Nel cuore della notte, a partire da mezzanotte, la Asl ha ovviamente disposto la ripetizione dei tamponi secondo anche le disposizione sanitarie della Figc. Solo poche ore prima dell’orario di inizio (alle 12,30) di Napoli-Fiorentina si sapranno i risultati dei test. Ma il club ha già messo in allerta la Lega e lo stesso club viola della possibilità dello slittamento della gara al pomeriggio, nel caso in cui non fossero elaborati in tempo tutti i tamponi del gruppo squadra o ci fosse qualche intoppo nei laboratori della Federico II

che si occupa dei test”.