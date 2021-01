Me facite capi? Ma non vi pare che ultimamente siamo affetti dalla sindrome di Michu? Il veleno, la voglia, la cazzimma sono nulli senza l’allenamento.

Forza Morgan

😔Lozano prepara le calze, Insigne se le magna tutte quante, ad una, ad una. Il primo tempo è un tiro a bersaglio al cuore e allo stomaco, il fegato ce lo toccano dopo.

😡 Grazie Mister Gattuso, uomo vero e coerente. Con le stesse doti umane, dopo aver perso in undici contro dieci, in rimonta con lo Spezia, resta nei nostri cuori ma salutiamoci.

😏 Se non vi è chiaro ogni partita la giochiamo almeno contro tre avversari, due rigori netti non concessi ed uno ridicolo fischiato contro sarebbero stati nulli se non fossimo cosi incomprensibilmente masochisti.

Me facite capi? Ma non vi pare che ultimamente siamo affetti dalla sindrome di Michu? Ma pecché nun tiramme in porta!!!! Perché??

😒 Il veleno, la voglia, la cazzimma sono nulli senza l’allenamento. Se sbagli sotto porta è perché qualcosa non va a livello tecnico o a livello fisico. La testa c’entra fino ad un certo punto…

😟 Maksimovic è evidentemente una seggia con gli scarpini, Fabian fa un altro ruolo, Petagna chell po’ fa, Lozano gioca a destra, Llorente se tiene il trolley ai piedi della panchina non è che può darti più di tanto. C’amma fa?

😶 Se dopo la terza sconfitta interna con due squadre alla portata ed una con due piedi in Serie B non si chiude un capitolo ed un progetto(?) tecnico io non so più cosa bisogna fare per renderci conto che siamo finiti come l’albero Natale oggi: Smontati e riposti e arrivederci all’anno prossimo.

Sempre e Comunque Forza Napoli

E che Maradona v’accumpagne.