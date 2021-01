Le esultanze per i gol della Premier sono un caso di Stato: “Un insulto al personale sanitario”

Il governo: “Vedere calciatori milionari che infrangono le regole è disgustoso. Se non riescono a farle rispettare significa che meritano di chiudere”

Un dettaglio è diventato un caso di Stato. Il Governo inglese ne sta facendo una questione di principio: se abbiamo stabilito la regola che è vietato abbracciarsi dopo aver segnato un gol, in spregio della regole di distanziamento, i giocatori devono rispettarla. Se non lo fanno dovranno essere puniti. Perché, dicono fonti del governo inglese: i capannelli di giocatori esultati dopo un gol sono un “insulto al personale del Sistema Sanitario Nazionale”.

Una fonte di Downing Street ha dichiarato al Telegraph: “Le linee guida sono state redatte dal governo e dalla Premier League, e i giocatori dovrebbero attenersi alle linee guida, così come le persone di tutti i ceti sociali“.

Nigel Huddleston, il ministro dello sport, ha scritto su Twitter:

“Tutti nel paese hanno dovuto cambiare il modo in cui interagiscono con le persone e il loro modo di lavorare. I calciatori non fanno eccezione. Esistono linee guida anche per il calcio. I calciatori devono seguirle e le autorità calcistiche devono farle rispettare rigorosamente”.

La risposta (non) è arrivata dal campo, la sera stessa, con otto giocatori del Manchester City abbracciati a stringere con Phil Foden dopo il gol al Brighton.

Harry Kane, che pure ha segnato, e poi festeggiato più sobriamente, ha detto: “Rispettiamo le regole, è stata una stagione strana per tutti. Non è l’ideale, ma è solo la situazione in cui ci troviamo. Dovremo solo darci un cinque alto a vicenda e andare avanti. Ci abitueremo come giocatori. Siamo più che felici di adattarci “.

Guardiola ha detto che pur rispettando i protocolli “in un vero momento di gioia, non so se ce la faremo”.

Il parlamentare Julian Knight e l’ex ministro ombra dello Sport hanno chiesto al calcio di dimostrare che le trasgressioni possono essere fermate. Knight ha etichettato le scene di martedì sera come “senza cervello”. “Queste persone sono ammirate, sono modelli. Non rispettare alcuna forma di distanziamento sociale in questo modo – in un momento di emergenza nazionale – è senza cervello nel migliore dei casi, e negligente nel peggiore”. Efford ha aggiunto: “Vedere calciatori milionari che infrangono le regole in questo modo è assolutamente disgustoso ed è al di là del disprezzo”.

Gli allenatori hanno difeso i loro giocatori. Ma Efford ribadisce: “È una risposta idiota. Perché, fondamentalmente stanno dicendo che il calcio dovrebbe essere chiuso perché non importa quello che fai ma non riesci a impedire che accada“.