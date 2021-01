La Roma conferma Fonseca. Il piano d’emergenza è Allegri che interessa pure al Chelsea

La situazione della panchina giallorossa secondo Sky Sport: se le cose peggiorassero, piace l’ex allenatore della Juve, che insieme a Tuchel è un profilo seguito dai Blues

Le due sconfitte brucianti con Lazio e Spezia hanno aperto la crisi in casa Roma, che ora addirittura riflette sul futuro del progetto tecnico. Stando a quanto riporta Sky Sport, tuttavia, al momento non è in discussione la posizione di Paulo Fonseca, che guiderà la squadra nella partita di campionato nuovamente contro i liguri.

Nel caso in cui dovesse arrivare un altro risultato deludente, la società valuterà meglio la situazione. Il nome di Massimiliano Allegri, nel caso in cui le cose dovessero andar male, è fortemente considerato e l’allenatore avrebbe dato la propria disponibilità eventuale. Sull’ex allenatore della Juventus è vigile anche il Chelsea, che valuta anche Tuchel se dovesse esonerare Lampard.