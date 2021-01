La Gazzetta conferma la telefonata tra De Laurentiis e Benitez

L’edizione online del quotidiano racconta che “il ritorno dell’allenatore spagnolo non è un’utopia, anche se è una soluzione estrema”. L’alternativa può essere Mazzarri

La crisi che sta attraversando il Napoli sta mettendo in discussione anche il progetto tecnico di Gennaro Gattuso. Per questo motivo, secondo l’edizione online de La Gazzetta dello Sport, De Laurentiis starebbe considerando due vecchie conoscenze in caso di esonero dell’allenatore: Benitez e Mazzarri.

È qualcosa più di una suggestione. Il ritorno a Napoli di Rafa Benitez non è un’utopia, qualcosa di concreto c’è. Parliamo di una soluzione estrema, in ogni modo, perché Aurelio De Laurentiis vuole continuare a credere nel proprio allenatore e, dunque, ha deciso di andare avanti ancora con Rino Gattuso, nonostante l’andamento della stagione continui ad avere più bassi che alti. Avrà a disposizione tre partite (Spezia, Parma e Genoa, ndr), l’attuale tecnico, per convincere il presidente ad andare avanti insieme. L’alternativa a Benitez potrebbe essere Walter Mazzarri. Il suo nome sta ricorrendo spesso nelle discussioni social ed è quello più gettonato.