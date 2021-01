La Banca d’Inghilterra presta 130 milioni di euro all’Arsenal per superare la crisi

I Gunners ad agosto avevano avviato una campagna di tagli al personale per potersi permettere una campagna acquisti di livello. E avevano licenziato persino la mascotte

L’Arsenal ha annunciato che riceverà un prestito da 120 milioni di sterline (circa 130 milioni di euro) dalla Banca d’Inghilterra, per superare la tensione finanziaria dovuta alla pandemia di Covid-19 in corso.

I Gunners stanno combattendo la crisi con una strategia originale: ad agosto avevano avviato una campagna di tagli al personale per potersi permettere una campagna acquisti di livello. Fino ad arrivare a licenziare la mascotte (poi reintegrata.

Il conto stipendi dell’Arsenal è tra i più alti della Premier League, con l’emarginato Mesut Ozil che ha lo stipendio più alto (350.000 sterline a settimana).

In un comunicato, il club ha dichiarato: “Mentre continuiamo a lavorare sulle implicazioni della pandemia globale sulle nostre finanze, possiamo confermare oggi che il club ha soddisfatto i criteri stabiliti dalla Banca d’Inghilterra per il Covid Corporate Financing Facility (CCFF ). Di conseguenza, prendendo un prestito a breve termine di 120 milioni di sterline per aiutarci parzialmente nella gestione degli impatti delle perdite di reddito attribuibili alla pandemia. Questo è un approccio simile a quello adottato da un’ampia varietà di importanti organizzazioni in molti settori, incluso lo sport, ed è rimborsabile a maggio 2021. Il CCFF è progettato per fornire finanziamenti a breve termine a tassi commerciali durante la pandemia a società che hanno forti rating di investimento e che danno un contributo significativo all’economia britannica”.