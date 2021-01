Juventus, due positivi al Covid nello staff dell’Under 23

Lo comunica il club bianconero sul suo sito. Sono già in isolamento come da protocollo

Altri due casi di positività al Covid nella Juventus. Stavolta si tratta di due membri dello staff della squadra Under 23. Lo comunica il club bianconero sul suo sito ufficiale.

“A seguito dei controlli previsti dal protocollo in vigore è emersa la positività al Covid-19 di due membri dello staff del Gruppo Squadra U23. I due tesserati sono già stati posti in isolamento. La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra“.