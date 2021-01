Il Tottenham interessato a Maksimovic, più probabile per giugno

L’indiscrezione è riportata da Sportitalia: Mourinho lo vorrebbe subito, ma è più facile che possa arrivare a parametro zero quando scadrà il contratto col Napoli

Nikola Maksimovic sarebbe un obiettivo del Tottenham, secondo Gianluigi Longari di Sportitalia. Più per giugno a parametro zero che per gennaio, anche se Mourinho spera di poterlo mettere quanto prima sotto contratto. Sul difensore però ci sono anche altri club che seguono l’evolversi della situazione.