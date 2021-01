Il CorSport e il caso Callejon: può questa Fiorentina sprecare un talento così?

Il modulo di Prandelli ha relegato l’ex Napoli ai margini. “Lui zitto e mosca. Si allena e va avanti per la propria strada” e spera nel ritorno al 4-3-3

“Può la Fiorentina rinunciare a un elemento da 115 gol e 99 assist in carriera? Può questa Fiorentina che ha segnato 16 reti in 15 partite (16esimo attacco del campionato), di cui 9 tra Inter, Udinese e Juventus, e quindi appena 7 nelle rimanenti 12 gare, fare a meno di José Callejon? La risposta è una per entrambe le domande: sì. Finora è stato così, ma forse per l’assunto di partenza dovrebbe essere diversamente e la sensazione – netta – che si ha è quella di un capitale e di un talento sprecati”.

Il Corriere dello Sport non si capacita delle scelte della Fiorentina rispetto all’ex Napoli, messo ai margini della squadra per un problema di modulo. In cinque partite con Prandelli, Josè ha totalizzato solo 30 minuti di gioco e per tre volte non è nemmeno sceso in campo.

Numeri impietosi per un calciatore che avrebbe dovuto rappresentare il dopo Chiesa. Con il modulo attuale non ci sono speranze di recuperarlo. Si vedrà nelle prossime partite cosa accadrà.

“Lui, José, zitto e mosca. Si allena e va avanti per la propria strada. Certo, è facile immaginarlo amareggiato per la piega che ha preso la situazione personale, ricordando anche i propositi e le aspettative all’arrivo a Firenze per scelta professionale voluta a tutti i costi. Ma è altrettanto semplice toccarne con mano la professionalità e la voglia di lasciare ancora il segno, magari sfruttando un eventuale nuovo cambio tattico e il ritorno al 4-3-3″.