Gazzetta: tra Ibra e Lukaku una “rissa tra bulletti di strada”

La Gazzetta dello Sport torna su quanto accaduto ieri durante il derby di Coppa Italia tra Inter e Milan. Ovvero la “quasi rissa” in campo tra Lukaku e Ibra. La rosea la definisce una “rissa da bulletti da strada” e scrive:

“Tra i due big finiti in collisione c’era vecchia ruggine. A maggior ragione ci tenevano a non sfigurare, a non lasciare niente di intentato. Ma a tutto c’è un limite, in prima serata tv li guardano anche i bambini: nello scontro al calor bianco, con vaffa e offese a sfondo razzista, asinelli, madri e mogli tirate in ballo, i due top player hanno tirato fuori il peggio del loro repertorio. Davvero un brutto spettacolo, i due ci ripensino a mente fredda. La situazione avrebbe potuto precipitare nell’acceso ring in cui i nervi hanno giocato brutti scherzi”.