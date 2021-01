Fusione Fca-Peugeot, gli Agnelli incassano un dividendo record da 830 milioni

Oggi il via libera. Fca tra le altre cose sponsorizza la Juventus col brand Jeep, grazie ad un accordo da 45 milioni a stagione

Oggi il cda di Fiat Chrysler Automobiles darà il via libera definitivo al dividendo straordinario da 2,9 miliardi di euro per gli azionisti Fca, in vista della fusione con Psa Peugeot-Citroen che sabato prossimo creerà Stellantis.

Il rapporto tra Fca e la Juventus va ben oltre la proprietà in comune. Il brand Jeep sponsorizza la squadra di Pirlo con 45 milioni di euro a stagione, fino al 2024.