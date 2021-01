Eredità Maradona: il giudice ha imposto a Morla di presentare tutti i conti di Diego

Secondo il Mattino il legale ha tempo fino al 18 per presentare i documenti riguardo i conti in banca, i contratti, le proprietà, le cause giudiziarie, i debiti e i crediti dell’ex campione

Il Mattino racconta oggi di una svolta per quanto riguarda il caso sull’eredità di Maradona, il giudice della sezione numero 22 civile e commerciale del tribunale di La Plata, Alfredo Anibal Villata, ha deciso infatti intimato al legale e manager dell’ex campione di presentare entro lunedì 18 i documenti riguardo i conti in banca, i contratti, le proprietà, le cause giudiziarie, i debiti e i crediti

Contemporaneamente sono state fatte rogatorie presso i tribunali di cinque Paesi (Bielorussia, Cuba, Messico, Stati Uniti e Venezuela) per individuare conti correnti, proprietà e contratti di Maradona.

Sul fronte italiano c’è discordanza di opinione riguardo il debito col fisco per cui il Diez era in causa. Secondo l’avvocato Pisani, che assisteva Maradona, i successori saranno tenuti a pagare solo 3,5 milioni e non gli interessi che ammonterebbero a 40 milioni di euro.