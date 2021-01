Embolo fa festa e poi fugge sui tetti. Il leader dei calciatori “Covidioti” gioca in Germania

L’ala svizzera del Mönchengladbach accusato di aver partecipato a un party con 15 donne, e poi di essere scappato all’arrivo della polizia

Calciatori “Covidioti”, forse abbiamo un vincitore. Si chiama Brell Donald Embolo, è uno dei migliori giocatori del Borussia Mönchengladbach, che in Bundesliga si gioca la Champions. L’esterno svizzero ventitreenne è al centro di una sorta di giallo: è stato fermato per accertamenti dopo aver violato il rigido protocollo anti-Covid tedesco.

Secondo la Bild Embolo avrebbe partecipato ad una festa con otto uomini e 15 donne in un locale fino alle due e mezza del mattino, e avrebbe poi provato a scappare sui tetti quando sono arrivate le forze dell’ordine, per non farsi identificare. Ne sarebbe scaturito un inseguimento, con il calciatore in fuga e gli agenti del commissariato di Essen alle calcagna. Embolo è stato poi rintracciato in un altro appartamento, nel quale i poliziotti sarebbe entrati sfondando la porta.

“È tutto solo un sentito dire”, lo ha difeso l’allenatore Rose, condannando la bizzarra miscela di fatti e voci, ma la polizia di Essen ha confermato la storia. Embolo aveva detto alla società di non aver partecipato ad alcuna festa, ma che anzi stava guardando la pallacanestro in tv nell’appartamento adiacente di un amico, quando improvvisamente si è presentata la polizia.