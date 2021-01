Due esterni di difesa portoghesi nel mirino del Napoli: Nuno Tavares e Nuno Mendes

Il Napoli sta seguendo due profili giovani portoghesi per la fascia sinistra: Nuno Tavares del Benfica e Nuno Mendes dello Sporting Lisbona. A fornire gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa è gianlucadimarzio.com.

Si segue con interesse un giovane di grandissime prospettive come Nuno Tavares del Benfica. Il terzino mancino del club portoghese è un classe 2000 con alte quotazioni, che potrebbe rappresentare un investimento importante sia per il presente immediato che soprattutto per il futuro. Ancor più giovane è il sogno di mercato del Napoli. Si tratta di Nuno Mendes dello Sporting, classe 2002 che però ha una valutazione molto alta e al momento sembra veramente difficile da raggiungere.