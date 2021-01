De Laurentiis sarà allo stadio anche per Napoli-Parma

Il presidente non vuole che la squadra allenti la presa dopo la vittoria dai due volti contro lo Spezia. Per questo assisterà al Maradona anche alla gara di campionato

Il momento è delicato e la sua presenza è indispensabile. Aurelio De Laurentiis, da esperto capo d’azienda, è consapevole della necessità dell’occhio del padrone. La prima risposta della squadra è stata quella che si aspettava, con il Napoli che ha battuto lo Spezia in Coppa Italia (non senza difficoltà) conquistando le semifinali. Un risultato che però deve rappresentare l’inizio di una serie positiva, adesso che gli impegni valgono molto: oltre alla coppa, ci saranno anche gli scontri diretti con Juve e Atalanta in campionato (13 e 21 febbraio) e l’Europa League (18 e 25 febbraio).

Per questo, il presidente sarà nuovamente presente al Maradona per la prossima gara del Napoli, contro il Parma, la prima del girone di ritorno della Serie A. De Laurentiis, dopo aver fatto visita alla squadra prima della partita con lo Spezia, ha assistito al successo degli azzurri. Probabilmente, in caso di esito negativo sarebbe stato necessario un confronto con dirigenti e allenatore, per capire se e in che modo continuare il progetto tecnico. Non è stato necessario ma è decisamente presto per allentare la presa. Il pagamento degli stipendi è stato un altro segnale importante, nei confronti della squadra, per distendere gli animi e ottenere sul campo le risposte sperate.