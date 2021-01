CorSport: Zaccagni al Napoli, affare chiuso a 10 milioni. Sarà ufficializzato a giugno 

La trattativa è andata a buon fine. L’acquisto non sarà annunciato a fine mercato invernale, come accadde con Rrahmani

Il Napoli ha chiuso l’acquisto di Mattia Zaccagni dal Verona. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il centrocampista offensivo arriverà a giugno.

“L’affare: più o meno 10, i milioni di euro che il club azzurro verserà nelle casse del Verona, club molto amico, ma questa volta l’operazione dovrebbe essere ufficializzata direttamente a giugno e non in coda alla sessione invernale come accadde un anno fa con Rrahmani”.