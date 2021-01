Corsport: Gattuso spera che un miracolo rimuova i difetti istituzionali del Napoli

Nell’analisi del giorno dopo su Napoli-Empoli di Coppa Italia, dopo aver evidenziato che la squadra di Gattuso mostra di commettere sempre gli stessi errori in una partita poco brillante contro un’avversaria di certo sulla carta inferiore, il Corriere dello Sport parla dell’allenatore partenopeo.

“Il Napoli è nei suoi difetti ‘istituzionali’ che Gattuso lascia lì, sperando che un miracolo li rimuova, continua ad essere sbilanciato, ha pochi uomini dietro la linea del pallone, spalanca voragini ora in mezzo e poi sulle due corsie, non sfrutta l’imponenza del proprio organico e, per non doversi perdere nei supplementari, la risolve con un tap in fisico, nel caos dell’area di rigore, di Petagna”.