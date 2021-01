CorSport: colloquio Giuntoli-Verona per Zaccagni. De Laurentiis vuole chiudere subito

Verona-Napoli è stata anche l’occasione, per Giuntoli, di dialogare con la dirigenza scaligera in merito a Mattia Zaccagni. Ieri è stato proprio lui uno dei protagonisti del match, con un gol e un assist. Il Corriere dello Sport scrive:

“ Giuntoli ne ha riparlato col Verona prima del calcio d’inizio : nei sorrisi a bordocampo con Setti, il presidente dell’Hellas, c’era la ricerca di un accordo che il Napoli vorrebbe raggiungere quanto prima per anticipare la concorrenza”.

Il Napoli ha seguito già Zaccagni l’anno scorso e ha ricominciato nelle scorse settimane.

“Il Verona non lo cede subito e questo Giuntoli lo sa. L’idea è di bloccarlo ora per giugno. Il Verona chiede almeno 15 milioni (perché il contratto scade nel 2022) e il Napoli, a quella cifra, può avvicinarsi coi bonus. De Laurentiis vuole chiudere subito per evitare che nuove prodezze convincano altre società ad intromettersi”.