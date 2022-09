Giuntoli: «Il popolino può non riconoscere il tuo valore ma a noi interessa rendere il Napoli competitivo»

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli, ospite della trasmissione “La città del pallone”, condotta da Valter De Maggio.

«Il presidente, Chiavelli, tutto il nostro staff dividono con me i meriti di quello che si fa. Abbiamo fatto un lavoro lungo e importante e il grande applauso va a tutti. Il rinnovamento era già stato fatto dopo il 2019, erano rimasti in 4 su 26, poi abbiamo perso la Champions e l’anno scorso l’abbiamo centrata. Abbiamo cercato di ripartire con un progetto che potesse dare continuità anche in senso economico per essere più sereni anche nei ragionamenti. Un tifoso napoletano dovrebbe essere orgoglioso di quello che sta facendo la famiglia De Laurentiis, hanno dimostrato grande capacità imprenditoriale».

Come si scopre un Kvaratskhelia?

Ci vuole tempo quando si procede ad un rinnovamento?

Questo è il Napoli di Giuntoli. Sente sua questa squadra? Dove può arrivare?

«Non è il Napoli di Giuntoli, ma di De Laurentiis, di Spalletti, di Giuntoli e di chi lavora con noi. Scremare una rosa e trovare i giocatori giusti è difficile, il popolino può non riconoscerti delle cose ma a noi non interessa, ci interessa che è competitivo come gli altri Napoli. Ogni calciatore ha una sua storia, non potete sapere cosa c’è dietro ognuno di loro, le richieste, i rinnovi, altrimenti Marotta, che aveva Bonucci, Nedved e altri quindici anni con loro era la Juve di Moggi? Non sarebbe corretto».

Come sta Osimhen? Quando rinnova Meret?

«Osimhen ha un piccolo fastidio all’adduttore, non c’è lesione, solo affaticamento, deve gestirlo col dottore e decidere poche ore prima della partita se rischiare o meno. Per quanto riguarda Meret, abbiamo sempre puntato su di lui, ha avuto un sacco di infortuni, l’anno scorso ha perso due volte 40 giorni, quando lo comprammo restò fermo 4 mesi. Con Ancelotti ha fatto quasi sempre il titolare, poi per gli infortuni e l’ossessione del gioco da dietro, su cui si sta impratichendo, è diventato un giocatore molto importante. In primavera avevamo quattro in scadenza, siamo arrivati a un punto che o rinnovavano o dovevano essere ceduti, a sei mesi dalla scadenza non sei proprietario del cartellino, così avendo un ottimo rapporto col Paris, che cercava uno come Fabian, abbiamo fato quasi un accordo, riferito a Navas e lui ha detto perché no, dopo non ci potevamo più tirare fuori, quando abbiamo capito che Navas non era più possibile per il disguido che c’era tra loro, ma siamo stati bravi e fortunati a vendere lo stesso Fabian Ruiz. Sul rinnovo, il procuratore ha sempre detto che voleva vedere chi arrivava come portiere e poi decideva, ora che ha la titolarità credo non ci siano problemi, quando l’agente tornerà dalle vacanze parleremo».