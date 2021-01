Cormezz: Gattuso ha mostrato a Insigne il video del rigore sbagliato da Baggio per tirarlo su

Il tecnico del Napoli, che di finali ne ha perse tante nella sua carriera in campo, ha provato ad aiutare il suo capitano a metabolizzare l’accaduto

Le lacrime di Reggio Emilia raccontano la mortificazione del capitano del Napoli e il dolore per il rigore sbagliato che ha sancito la sconfitta contro la Juve in Supercoppa. Non è la prima volta per Lorenzo Insigne, come scrive il Corriere del Mezzogiorno, che proprio non riesce ad accettarlo

Quell’onta che Insigne proprio non digerisce: gli tocca l’orgoglio, mina le certezze conquistate a fatica.

E allora è toccato a Gattuso intervenire ancora una volta. Lui che di finali ne ha perse nella sua carriera in campo, sa come ci si sente, ed ha aiutato il suo capitano a metabolizzare l’accaduto con un discorso a tu per tu

Da uomo a uomo, provando a salvare il salvabile dell’umore a pezzi e dello sconforto

E per riuscirci il tecnico gli ha mostrato i video del rigore fallito da Baggio ai mondiali

Baggio dopo 27 anni ricorda ancora il rigore fallito a Usa ‘94, oggi sorride ma non fu semplice neanche per lui riuscire a guardare avanti.

Dolore, questo prova il capitano in questo momento, dolore per aver sprecato l’occasione e aver fallito. Ma addossare a Lorenzo e al suo rigore tutta la colpa della sconfitta contro la Juve è eticamente eccessivo