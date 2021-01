Cormez: Milik, il Marsiglia offre 8 milioni più 1 di bonus. Intesa ancora lontana

Anche il polacco, ieri, al pranzo organizzato da Gattuso a Ercolano. Nonostante il rialzo del club francese manca ancora un accordo tra le parti

Al pranzo di ieri ad Ercolano, organizzato da Gattuso per stemperare lo stress e le tensioni e pagato da Bakayoko, ha partecipato anche Arkadiusz Milik. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno, che dà anche gli aggiornamenti sulla trattativa di mercato che vede il Marsiglia in pressing sul polacco. Ieri la Gazzetta dello Sport parlava di un’offerta del club francese di 10 milioni più 5 di bonus. Il quotidiano dà importi più bassi: 9 in tutto. E scrive che l’intesa è ancora lontana.

“Nei ritmi stressanti di questa stagione, una giornata per distendere gli animi e far gruppo può essere d’aiuto in una fase decisiva della stagione. Gattuso ha seguito questa strategia, mercoledì mattina ha programmato un pranzo di gruppo per la giornata di ieri, spezzando così con un po’ di relax il ritmo

degli allenamenti. Tutti insieme, anche Milik che è fuori dal progetto tecnico ma condivide gli umori di Castel Volturno pur essendo sul mercato. L’Olympique Marsiglia ha alzato l’offerta ad 8 milioni più 1 di bonus ma le intese sono ancora lontane“.