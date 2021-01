Blomqvist, dal calcio alla pizza. La sua passione per il cibo nacque con Ancelotti

SportWeek racconta della pizzeria aperta a Stoccolma da Jesper Blomqvist, ex calciatore di Milan e Parma. Il Gambero Rosso l’ha inserita tra le migliori 50 d’Europa

SportWeek di questa settimana racconta la storia di Jesper Blomqvist. L’ex calciatore di Milan e Parma è stato stregato dal cibo nel nostro Paese tanto che oggi è tornato a Stoccolma dove ha aperto una pizzeria e passa le giornate ed infornare.

«Dopo aver smesso ho provato varie cose: commentatore tv, allenatore, ma nessuna faceva per me».

Ci ha messo 10 anni per trovare la sua strada, ma di certo non ha sbaglaito, dal momento che l’ultima classifica del Gambero Rosso ha inserito il suo locale “450 gradi” tra le migliori 50 pizzerie d’Europa

«Ho fatto corsi per un anno. Studiavo e cucinavo, mi comprai perfino una macchina dell’espresso per imparare a fare i caffè come si deve».