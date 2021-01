Benitez, dopo l’addio al Dalian potrebbe tornare in Europa

Secondo quando riporta il Sunday Mirror il tecnico spagnolo potrebbe subentrare a Nei Lennon sulla panchina del Celtic Glasgow.

Dopo l’addio al Dalian, annunciato ieri dallo stesso allenatore spagnolo, si potrebbe aprire subito una nuova strada per Rafa Benitez.

A causa del covid il tecnico ha deciso di non proseguire la sua avventura in Cina e, secondo quando riporta il Sunday Mirror potrebbe tornare in Europa. Il tecnico spagnolo potrebbe ripartire dalla prima divisione scozzese e subentrare a Nei Lennon sulla panchina del Celtic Glasgow.