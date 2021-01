Amrabat: «Il Napoli è costruito a immagine e somiglianza di Gattuso. Oggi segnerà Callejon»

Il Corriere dello Sport intervista Sofyan Amrabat. L’anno scorso ha detto no al Napoli, sul mercato, ed ha scelto la Fiorentina. Spiega perché.

«Perché la Fiorentina, e in particolare il presidente Commisso, mi hanno dato, fin dall’inizio, la sensazione di volermi più di ogni altro. Mi hanno colpito le ambizioni del club e della società, oltre alla città ed ai tifosi che indiscutibilmente rappresentano un valore aggiunto. Comunque, non è stata una decisione semplice. Perché sono state positive le conversazioni avute con Giuntoli e Gattuso sul fronte Napoli, ma anche con Maldini e Boban per il Milan. Mi sono fidato del mio istinto ed ho scelto i viola».