Allardyce, l’allenatore pro Brexit che si lamenta dei giocatori che non può acquistare per la Brexit

Il tecnico del West Bromwich è stato un acceso sostenitore dell’uscita dell’Inghilterra dall’Unione Europea. Ma adesso ha problemi col calciomercato

Adesso che l’Inghilterra è del tutto fuori dall’Unione Europea, dopo la Brexit, non tutti ne sono felici. E paradossalmente non lo sono nemmeno quelli che hanno votato a favore dell’uscita, come Sam Allardyce, allenatore del West Bromwich Albion. Su The Independent si legge quanto segue.

Avevo trovato giocatori che erano già pronti a trasferirsi qui, ma non gli è stato permesso. È un peccato. A causa dei nuovi regolamenti in termini di permessi, non possiamo farli venire in questo paese quando prima avremmo potuto farlo.

La posizione pro Brexit di Allardyce è stata ribadita a più riprese, già quando era allenatore del Sunderland nel 2018. Il Sun a tal proposito ha riportato queste testuali parole dell’allenatore, risalenti a tre anni fa.

Sono per l’OUT. L’Unione Europea non ha giovato al Regno Unito.

Ma è solo una delle frasi pronunciate dal tecnico inglese in favore della separazione dell’UK dall’Unione. Che al momento sta creando qualche problema, non di poco conto.