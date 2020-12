Tuttosport: Massa aveva alleggerito il referto di Insigne, forse aveva saputo degli insulti dei calciatori interisti

Forse, commenta oggi Tuttosport, il giudice sportivo ha voluto tramutare il secondo turno di squalifica, con una ammenda pesantissima: Lorenzo Insigne dovrà pagare anche 10mila euro di multa. Ma perché tanta clemenza?

Qualcuno sostiene che il referto sia arrivato tra le mani del giudice sportivo un po’ ammorbidito nei contenuti perché il fischietto di Inter-Napoli, il signor Massa, avrebbe accettato le scuse che gli erano arrivate a fine gara dal capitano del Napoli. E non solo. Qualcuno gli avrà fatto notare che durante la gara anche qualche calciatore dell’Inter lo avrebbe apostrofato allo stesso modo di Insigne, ma non da pochi metri come successo ad Insigne, e nessuno era stato sanzionato