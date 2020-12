Tuttosport: Maksimovic obiettivo dell’Inter per rinforzare la difesa

L’Inter tiene d’occhio il mercato dei futuri svincolati, scrive Tuttosport. Tra questi c’è anche il difensore del Napoli Nikola Maksimovic.

“Da alcune settimane i dirigenti nerazzurri stanno osservando la situazione di Maksimovic. Il 29enne centrale serbo, assistito dall’agente Ramadani, non dovrebbe rinnovare col Napoli e sarebbe una soluzione interessante sia come vice Skriniar che come alternativa a De Vrij”.