Tuttosport: Lobotka, presto incontro Torino-Giuntoli. Ipotesi prestito con diritto di riscatto  

Al Torino piace Stanislav Lobotka. Presto il direttore sportivo Vagnati incontrerà Giuntoli per discuterne. Lo scrive Tuttosport.

“Solo un anno fa, proprio di questi tempi, il Napoli lo acquistò dal Celta Vigo per 20 milioni più 4 di bonus, una cifra elevatissima. Un capitale economico che si sta sperperando e che De Laurentiis potrebbe salvaguardare prestando il giocatore al Torino, visto che per Gattuso non è indispensabile”.