Santiago Solari riparte dal Messico: allenerà il Club America

L’ex centrocampista di Inter e Real Madrid non allenava da quasi due anni, dopo l’esonero quando era alla guida degli spagnoli. Ora ricomincia dal Club America

Dopo la trafila e l’esperienza maturata a Madrid nei pochi mesi in cui ha guidato il Real, Santiago Solari è stato annunciato come nuovo allenatore del Club America nel campionato messicano.

Solari ha allenato varie squadre giovanili del Real Madrid, fino al 2018 quando è stato promosso in prima squadra per sostituire Lopetegui. Ha guidato gli spagnoli tra ottobre 2018 e marzo 2019, prima di essere a sua volta esonerato e far spazio al nuovo mandato di Zidane.