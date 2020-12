Rummenigge: «Il calciomercato ha visto un calo del 50% l’estate scorsa, è una buona notizia»

La Repubblica intervista l’amministratore delegato del Bayern Karl-Heinz Rummenigge. Commenta il danno economico-finanziario conseguente alla pandemia.

«Gli stadi vuoti sono il grande problema, che ha ripercussioni sul piano economico, naturalmente, ma impatta anche e soprattutto sulla nostra cultura. A forza di giocare senza spettatori, in un ambiente morto e senza emozione sulle tribune, il timore è che ci vorrà del tempo per ritrovare l’atmosfera di prima della crisi. Dal punto di vista finanziario, è difficilissimo per tutti, ma principalmente in Europa, dove i salari sono più alti, soprattutto nei grandi club. Molti di questi soltanto un anno fa erano considerati ricchi; oggi si può quasi dire che siano diventati poveri».