Repubblica: Napoli scosso dal ko con l’Inter, Gattuso ha dovuto lavorare di psicologia  

“Nessuno dei tre big dell’attacco azzurro potrà essere in campo stasera (20,45) allo stadio Olimpico contro la Lazio, in una trasferta già di per sé molto insidiosa per il Napoli per il valore dell’avversario e per il contraccolpo causato dalla beffarda sconfitta di mercoledì a San Siro, contro l’Inter. Le ferite sono ancora aperte e Gattuso alla vigilia ha dovuto lavorare anche di psicologia con i suoi giocatori, oltre a fare la conta nello spogliatoio dei disponibili”.