Repubblica: “De Laurentiis è un anemometro umano. Misura il vento, precede il soffio”

Su Repubblica, Gabriele Romagnoli commenta le esternazioni di De Laurentiis e Lotito durante i giorni di festa natalizia.

“Stava per calare un grigio sipario, quand’eccoli, con la nobiltà delle maschere e la consapevolezza dei ruoli: De Laurentiis e Lotito, I Due Presidenti, e manco chiamano Trinità, bastano loro e lo spettacolo continua. Recitano a soggetto, hanno il copione in testa, perché il copione sono loro: two men show. Diversi, ma unici”.