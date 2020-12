Quand’è che l’Ordine degli avvocati di Torino interverrà per i legali della Juventus indagati?

Chiappero è indagato per falsa testimonianza. Turco per falso ideologico in atti pubblici. In questi casi dovrebbe muoversi il consiglio di disciplina

Ricapitolando la vicenda giudiziaria relativa all’esame farsa allestito per Suarez all’Università per stranieri di Perugia, ricordiamo che sono tre gli uomini Juventus indagati. Il più importante è certamente Paratici, numero due del club, l’uomo da tre milioni di euro lordi a stagione, molto più che un direttore sportivo. È, al momento, accusato di aver reso false dichiarazioni al pubblico ministero.

Gli altri due indagati sono dell’ufficio legale della Juventus, dello studio che da sempre lavora con il club bianconero. Si tratta di Luigi Chiappero e Maria Cesarina Turco. Chiappero è indagato per false dichiarazioni al pubblico ministero, come Paratici. Turco è indagata per falso ideologico commesso in atti pubblici.

Ovviamente l’inchiesta è soltanto agli inizi, per ora siamo alle mosse dell’accusa che non sono ancora concluse. Ma un problema già c’è dal punto di vista dell’ordine professionale. Il comportamento dei due avvocati, sia pure nell’ambito di un mandato professionale atipico, ledono il decoro e l’onorabilità della professione. In casi simile l’ordine professionale – stavolta di Torino – dovrebbe intervenire aprendo un contenzioso disciplinare innanzi al consiglio distrettuale di disciplina. Un iter che, dopo una serie di opposizioni che gli indagati possono muovere, dovrebbe concludersi con una sorta di rinvio a giudizio.

Al momento, per quanto ci risulta, l’Ordine degli avvocati di Torino non si è ancora mosso.