Primo successo per il Crotone, lo Spezia si arrende: 4-1 allo Scida

I rossoblù trovano la prima vittoria del proprio campionato battendo i liguri. Ispiratissimo Messias, che segna una doppietta. Decisivo l’uno-due di inizio ripresa

Il Crotone trova il riscatto atteso, dopo la sconfitta col Napoli. I calabresi giocano per il secondo turno di fila allo Scida e ricevono lo Spezia, tra le rivelazioni del campionato. La squadra di Stroppa trova subito il vantaggio con Junior Messias, che si conferma il giocatore più ispirato. Bella discesa del brasiliano, che si conclude con un preciso sinistro all’angolino (7’).

La pressione alta dei bianconeri provoca il pareggio al 18’: sbagliato l’appoggio di Zanellato, Farias ringrazia e infila Cordaz per l’1-1 con cui si va a riposo all’intervallo.

In apertura di ripresa, il Crotone mette a segno l’uno-due decisivo per ipotecare il successo. Prima Reca è bravo a liberarsi di Sala in area e a trovare il secondo palo (49’), poi Henrique appoggia da pochi passi il suggerimento a porta vuota di Pereira dopo il gran filtrante di Messias al 56’.

Lo Spezia alza la pressione, Italiano cerca soluzioni dalla panchina, che però non producono il risultato sperato. Nel finale, altra prodezza di Messias che lanciato da Simy scarta il portiere e appoggia il poker. Il Crotone conquista così la prima vittoria del campionato, per continuare a credere nella salvezza.