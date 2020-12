Pradè: “Milik? Ci abbiamo provato a luglio, ora non lo prendiamo in considerazione”

Il direttore sportivo della Fiorentina esclude un nuovo tentativo sul mercato per l’attaccante del Napoli

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradé, ha parlato a Sky Sport nel prepartita della sfida contro il Verona. Ha parlato, tra le altre cose, anche di mercato. Negli ultimi giorni la Fiorentina è stata indicata tra le pretendenti per Arkadiusz Milik, attaccante polacco in rottura con il Napoli. Pradè ha escluso che il club viola possa provare ad accaparrarselo sul prossimo mercato. Il tentativo, ha detto, è già stato fatto in estate, ora Milik non è più un obiettivo. Parlando di Milik e di Piatek, Pradè ha dichiarato:

“Sono discorsi che lasciano il tempo che trovano. Ci abbiamo provato a luglio, ora non li prendiamo in considerazione”.