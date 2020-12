Paratici: «Gomez alla Juve? Impossibile»

Il ds della Juventus Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Sky prima di scendere in campo contro l’Atalanta

“Affrontare l’Atalanta è sempre difficile, negli ultimi anni hanno fatto un grande lavoro e dobbiamo essere orgogliosi di loro come calcio italiano, sia la società, l’allenatore e la squadra hanno fatto un grande lavoro. Hanno portato in alto la bandiera del calcio italiano. Avevo detto più volte che affrontavamo una stagione in continuità e che cambiando allenatore avremmo avuto bisogno di qualche partita in più. Abbiamo fatto rodaggio con le gare di campionato”.